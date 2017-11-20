Любителям шорт-трека посоветовали идти в архитектуру Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Выделить место и построить роликовый круг для обеспечения благоприятных и достойных условий для тренировки секции шорт-треку».

«С 2012 года в г. Сумы функционирует секция шорт-трека в областном коммунальном учреждении Сумского областного совета «Сумская областная детско-юношеская школа «Чемпион» по ледовым видам спорта. Работа секции начиналась с нуля, при отсутствии инвентаря, формы, условий для проведения тренировок. С помощью родителей было приобретено коньки, ролики, точильные станки, каждый год ремонтировался спортивная площадка - ролледром, который находится на стадионе «Авангард», который был построен еще в 1986 году. В настоящее время на стадионе проводятся строительные работы. Место, где находился ролледром, будет занято легкоатлетическим манежем. Для ролледрома в городе Сумы места нет.

При отсутствии постоянного места для тренировок они проводятся на асфальтовых покрытиях вблизи торговых центров «Мануфактура», «Евробазар» в местах парковки автомобилей, что является как вредным, так и опасным для здоровья детей.

Такое состояние тренировок недопустимо.

Шорт-трек является олимпийским видом спорта. За время существования роликовой дорожки в г.Сумы было подготовлено три участника Олимпийский игр (Олег Костромитин, Светлана Константинова, Андрей Фомин), чемпионы и призеры Украины, чемпионы области, участник Зимних юношеских Олимпийских игр по шорт-треку в Турции (шестое место). В секцию шорт-трека пришло много детей, которые очень хотят заниматься этим олимпийским видом спорта. В настоящее время тренировками охвачено более 200 юношей и девушек.

В других городах имеются такие специализированные спортивные арены с подходящим для роллеров асфальтовым покрытием. Например, в г. Киев имеются: крытый ролледром «Dream Town», на стадионе «Единство» и другие. В настоящее время в г. Шостка завершается реконструкция стадиона «Звезда», где строится роликовая круг длиной 400 метров, на виражах которых предусмотрен контруклон 15 градусов.

Мы очень просим выделить место, и построить роликовый круг для обеспечения благоприятных и достойных условий для тренировки секции шорт-треку», - писал автор петиции Верещагин Дмитрий Борисович.

Ответ на электронную петицию:

«Присланную Вами электронную петицию с инициативой построить роликовый круг для обеспечения благоприятных условий для тренировки секции шорт-трека было направлено на рассмотрение в управление архитектуры и градостроительства Сумского городского совета, которое является рабочим органом в сфере регулирования градостроительной деятельности на территории города Сумы.

Согласно разделу 4 Положения о порядке предоставления электронных петиций и их рассмотрения органами местного самоуправления города Сумы, утвержденного решением Сумского городского совета №2692-МР от 25.10.2017 г., при подготовке проекта решения исполнитель проводит консультации с авторами петиции. С целью уточнения необходимых параметров объекта, его категорийности, обсуждение подготовленной управлением предложения и определения дальнейших действий по обустройству шорт-трека, предлагаем Вам обратиться в управление архитектуры и градостроительства (ул. Воскресенская, 8А, к. №2, т. 700- 102)».