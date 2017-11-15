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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:0290

В Сумах предлагают сделать сквер Степана Бандеры

На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Сквер Степана Бандеры»

«Предлагаю восстановить сквер по ул. Степана Бандеры напротив Автовокзала (бывшая ул. Баумана) (пешеходными дорожками, освещением, скамейками, урнами) и благоустройством остановки общественного транспорта по ул. Степана Бандеры около домов №7, №12, №35», - пишет автор петиции Борьба Андрей Сергеевич,

Дата начала сбора подписей: 30 ноября 2017. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 30 ноября петицию подписали 5 человек из 250 необходимых.

Общество Петиция Сквер Улица Степана Бандеры

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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