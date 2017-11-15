В Сумах предлагают сделать сквер Степана Бандеры

«Предлагаю восстановить сквер по ул. Степана Бандеры напротив Автовокзала (бывшая ул. Баумана) (пешеходными дорожками, освещением, скамейками, урнами) и благоустройством остановки общественного транспорта по ул. Степана Бандеры около домов №7, №12, №35», - пишет автор петиции Борьба Андрей Сергеевич,
Дата начала сбора подписей: 30 ноября 2017. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 30 ноября петицию подписали 5 человек из 250 необходимых.
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