Сумские коммунальщики похвастались техникой Коммунальное предприятие "Дорремстрой" показало весь имеющийся арсенал снегоуборочной техники

30 ноября руководитель КП «Дорремстрой» Александр Вегера заверил в готовности своего предприятия к уборке города в зимний период.

В подтверждение этому на территории коммунального предприятия выставили более пятидесяти снегоуборочных машин, по словам Александра Вегеры, все они в исправном состоянии и готовы к работе. В этом году автопарк "Дорремстроя" пополнился восьмью малогабаритными тракторами и двадцати тонными МАЗами. Сегодня это 55 единиц снегоуборочной техники, в прошлом году в арсенале дорожников была 41 машина. Так же на предприятие уже завезено 500 т соли и с понедельника ожидается еще два вагона. Смесь соли и гранотсева используется для посыпки тротуаров и дорог. КП «Дорремстрой» обслуживает 69 из более чем 700 улиц города Сумы.

Новые МАЗы

Новые трактора переоборудованные для расчистки снега и посыпки тротуаров и дорог

Мэр города Александр Лысенко лично удостоверился в готовности техники

«Коммунальное предприятие готово перейти в дежурный режим и очищать город от снега», - сказал его директор Александр Вегера.