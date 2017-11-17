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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 14:04128

Сумские коммунальщики похвастались техникой

Коммунальное предприятие "Дорремстрой" показало весь имеющийся арсенал снегоуборочной техники

Проинспектировать коммунальное предприятие прибыл городской голова Александр Лысенко.

фото Олега Демьяненко

30 ноября руководитель КП «Дорремстрой» Александр Вегера заверил в готовности своего предприятия к уборке города в зимний период. 

В подтверждение этому на территории коммунального предприятия выставили более пятидесяти снегоуборочных машин, по словам Александра Вегеры, все они в исправном состоянии и готовы к работе. В этом году автопарк "Дорремстроя" пополнился восьмью малогабаритными тракторами и двадцати тонными МАЗами. Сегодня это 55 единиц снегоуборочной техники, в прошлом году в арсенале дорожников была 41 машина. Так же на предприятие уже завезено 500 т соли и с понедельника ожидается еще два вагона. Смесь соли и гранотсева используется для посыпки тротуаров и дорог. КП «Дорремстрой» обслуживает 69 из более чем 700 улиц города Сумы.

Новые МАЗы
Новые трактора переоборудованные для расчистки снега и посыпки тротуаров и дорог
Мэр города Александр Лысенко лично удостоверился в готовности техники
«Коммунальное предприятие готово перейти в дежурный режим и очищать город от снега», - сказал его директор Александр Вегера.
Александр Лысенко проверяет смесь для посыпки дорог.
 
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