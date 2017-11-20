Роменчанин купил фейковую зимнюю резину за 1600 грн

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 27-летний житель района. Молодой человек пояснил, что на одном из сайтов в сети интернет нашел объявление о продаже зимней резины к авто. Доступная цена его заинтересовала. Поэтому связался с продавцом и договорился о покупке. Правда, продавец настоял на стопроцентной предоплате за товар, и он, не подозревая ничего плохого, перечислил на продиктован ему счет 1600 гривен, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Как результат - доверчивый человек вынужден был обращаться за помощью в полицию, поскольку заказ он не получил, а продавец «растворился» в интернет-пространстве, разорвав всякую связь и сняв свое объявление с сайта.
Сейчас по данному факту работники полиции проводят дальнейшие розыскные мероприятия и делают все возможное, чтобы установить злоумышленника.
«Уважаемые граждане, - говорит Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции, - в который раз обращаются к вам с просьбой не доверять незнакомцам и при совершении покупок через всемирную сеть Интернет советую всегда оплачивать товар только после его получения. Таким образом вы убережете себя и свои сбережения от мошенников».
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