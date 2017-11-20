Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:11169

Роменчанин купил фейковую зимнюю резину за 1600 грн

Сотрудники полиции устанавливают личность афериста, который под предлогом продажи несуществующего товара требовал у 27-летнего жителя Роменского района 1600 грн.

В Роменский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 27-летний житель района. Молодой человек пояснил, что на одном из сайтов в сети интернет нашел объявление о продаже зимней резины к авто. Доступная цена его заинтересовала. Поэтому связался с продавцом и договорился о покупке. Правда, продавец настоял на стопроцентной предоплате за товар, и он, не подозревая ничего плохого, перечислил на продиктован ему счет 1600 гривен, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Как результат - доверчивый человек вынужден был обращаться за помощью в полицию, поскольку заказ он не получил, а продавец «растворился» в интернет-пространстве, разорвав всякую связь и сняв свое объявление с сайта.

Сейчас по данному факту работники полиции проводят дальнейшие розыскные мероприятия и делают все возможное, чтобы установить злоумышленника.

«Уважаемые граждане, - говорит Юлия Загамула, начальник Раменского отдела полиции, - в который раз обращаются к вам с просьбой не доверять незнакомцам и при совершении покупок через всемирную сеть Интернет советую всегда оплачивать товар только после его получения. Таким образом вы убережете себя и свои сбережения от мошенников».

Право Мошенничество Ромны

По тематике

Вчера 16:42

Житель Сумщины потерял 4 тысячи, покупая фейковый мотоблок в интернете

Пытаясь приобрести на случайном Интернет-сайте мотоблок, 66-летний житель Белопольского района потерял 4000 гривен собственных сбережений....

Вчера 13:08

В Ромнах посетитель магазина опустошил кассу

Роменские полицейские быстро вычислили 27-летнего ранее судимого жителя города, который украл из кассы одного из магазинов города 6000 гривен....

28.11.2017 16:12

Роменские полицейские вычислили 6 воров

Преимущественно злоумышленники совершали кражи из магазинов, государственных организаций и жилых помещений граждан. Выносили, как правило, деньги, ценные вещи, алкоголь и...

24.11.2017 13:33

16-летний роменчанин обобрал соседей

Роменские полицейские разоблачили несовершеннолетнего жителя города, который обобрал соседский дом....

24.11.2017 13:26

В Шостке пенсионерка отдала аферистам более 23 тысяч гривен

Правоохранители Шостки разыскивают мошенников, которые, сыграв на родственных чувствах 86-летней женщины, выманили у пенсионерки 23 500 гривен за не привлечение...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.