В Кролевце автомобиль задавил старушку

Около 13:00 в городе Кролевец 54-летний водитель автомобиля «Ровер-420» оставил свой автомобиль на нейтральном ходу у собственного двора, который находится на склоне улицы. В это время иномарка двинулась назад по склону и наехал на 80-летнюю местную жительницу. В результате потерпевшая получила телесные повреждения головы, позвоночника и грудной клетки. От полученных травм женщина вскоре умерла в реанимационном отделении местной больницы.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего...» Уголовного кодекса Украины. Автомобиль виновника ДТП помещен на штрафплощадку местного полицейского участка, и начаты первоочередные следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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