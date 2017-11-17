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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:1576

В Кролевце автомобиль задавил старушку

29 ноября в Кролевце автомобиль, оставшийся без присмотра скатился с горы и наехал на 80-летнюю женщину.

Около 13:00 в городе Кролевец 54-летний водитель автомобиля «Ровер-420» оставил свой автомобиль на нейтральном ходу у собственного двора, который находится на склоне улицы. В это время иномарка двинулась назад по склону и наехал на 80-летнюю местную жительницу. В результате потерпевшая получила телесные повреждения головы, позвоночника и грудной клетки. От полученных травм женщина вскоре умерла в реанимационном отделении местной больницы.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, если они повлекли смерть потерпевшего...» Уголовного кодекса Украины. Автомобиль виновника ДТП помещен на штрафплощадку местного полицейского участка, и начаты первоочередные следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Кролевец Смертельное ДТП

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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