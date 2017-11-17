В Недригайлове сбили 14-летнего подростка 29 ноября в Недригайлове произошло ДТП, в котором пострадал неожиданно выбежавший на проезжую часть 14-летний парень.

В Недригайлове водитель автомобиля «ВАЗ-212140» с полуприцепом совершил наезд на 14-летнего подростка, который неожиданно выскочил на дорогу. Парня зацепило полуприцепом, в результате чего он получил перелом ноги. Водитель сразу остановил легковушки и вызвал на место происшествия «скорую» и полицию.

Транспортное средство помещено на штрафплощадку полицейского участка, а по факту ДТП полиция открыла уголовное производства по ч.1 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины и начала следствие, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской обалсти.