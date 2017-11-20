На Конотопщине сбили велосипедистку

При въезде в одно из сел Конотопского района 52-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21013» не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на велосипедистку, которая двигалась по обочине дороги. В результате ДТП женщина получила переломы нескольких ребер и многочисленные ушибы, с которыми и была доставлена в травматического отделения Конотопской ЦРБ.
Транспортное средство помещено на штрафплощадку полицейского участка, а по факту ДТП полиция открыла уголовное производства по ч.1 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины и начала следствие, сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Сумской области.
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