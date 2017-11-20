В Шостке накрыли самогонный мини-цех Более 400 литров браги, два самогонных аппарата и почти 30 литров самодельной водки нашли и изъяли участковые офицеры полиции при осмотре квартир 48-летней и 79-летней жительниц райцентра.

В рамках профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и выявление фактов самогоноварения, участковые офицеры полиции Шостки провели несколько рейдов так называемыми самогонными «точками».

Во время осмотра квартиры 48-летней жительницы Шостки правоохранители нашли 60 литров браги, шесть литров самогона и самогонный аппарат.

В доме 79-летней горожанки участковых ждал настоящий сюрприз... В кухне на газовой плите как раз продолжался процесс изготовления самогона. Кроме того, в квартире находились 10 емкостей с брагой общим количеством более 300 литров, и еще 22 литра готовой к употреблению самодельной алкогольной продукции. Найдено правоохранители изъяли и уничтожили.

В свое оправдание обе хозяйки рассказали полисменам, что делали алкоголь для собственных нужд - так сказать, готовились к новогодним праздникам. Впрочем, их словам участковые не верят и проводят соответствующие проверки.

Сейчас в отношении женщин составлены административные протоколы по ст. 176 КУоАП «Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его изготовления», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.