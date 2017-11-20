В Шостке накрыли самогонный мини-цех

В рамках профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и выявление фактов самогоноварения, участковые офицеры полиции Шостки провели несколько рейдов так называемыми самогонными «точками».
Во время осмотра квартиры 48-летней жительницы Шостки правоохранители нашли 60 литров браги, шесть литров самогона и самогонный аппарат.
В доме 79-летней горожанки участковых ждал настоящий сюрприз... В кухне на газовой плите как раз продолжался процесс изготовления самогона. Кроме того, в квартире находились 10 емкостей с брагой общим количеством более 300 литров, и еще 22 литра готовой к употреблению самодельной алкогольной продукции. Найдено правоохранители изъяли и уничтожили.
В свое оправдание обе хозяйки рассказали полисменам, что делали алкоголь для собственных нужд - так сказать, готовились к новогодним праздникам. Впрочем, их словам участковые не верят и проводят соответствующие проверки.
Сейчас в отношении женщин составлены административные протоколы по ст. 176 КУоАП «Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его изготовления», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на выявление и привлечение к ответственности лиц, причастных к изготовлению и сбыту самогона, полиция...
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