Тополя снова без воды

В связи с ликвидацией порыва водопровода диаметром 300 мм на территории Тополянской насосной станции сегодня, 30 ноября, в 14:00 прекращено водоснабжение ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц, а также поселка Н.Пищаное. После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено.
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