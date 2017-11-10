Тополя снова без воды КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порыва на территории Тополянская водозабора.

В связи с ликвидацией порыва водопровода диаметром 300 мм на территории Тополянской насосной станции сегодня, 30 ноября, в 14:00 прекращено водоснабжение ул. Тополянская и прилегающих к ней улиц, а также поселка Н.Пищаное. После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено.