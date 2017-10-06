В первый день зимы сумчанам прогнозируют сильный дождь Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 1 декабря, в Сумах и области ожидаются сильный ветер и дождь.

Ночью облачно, пойдет дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха по городу составит 2-4 С тепла. Днем - также облачно, сильный дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Воздух прогреется до 5-7 С тепла.