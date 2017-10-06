Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34231

В первый день зимы сумчанам прогнозируют сильный дождь

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 1 декабря, в Сумах и области ожидаются сильный ветер и дождь.

Ночью облачно, пойдет дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха по городу составит 2-4 С тепла.

Днем - также облачно, сильный дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Воздух прогреется до 5-7 С тепла.

Общество Прогноз погоды

По тематике

14.11.2017 15:31

Сумчан предупреждают о тумане

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем и...

03.11.2017 17:32

Внимание! Предупреждение о тумане

По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 4 ноября по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...

30.10.2017 15:49

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что 31 октября...

18.10.2017 15:46

Сумчан предупреждают о тумане

По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 19 октября по г. Сумы и области ожидается туман (видимость -...

06.10.2017 15:54

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий

По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью 7 октября по г. Сумы и области сохранятся порывы юго-западного ветра 15-20 м/с....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.