В первый день зимы сумчанам прогнозируют сильный дождь

Ночью облачно, пойдет дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха по городу составит 2-4 С тепла.
Днем - также облачно, сильный дождь. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Воздух прогреется до 5-7 С тепла.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем и...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 4 ноября по г. Сумы и области ожидается туман, видимость 200-500...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что 31 октября...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью и утром 19 октября по г. Сумы и области ожидается туман (видимость -...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, ночью 7 октября по г. Сумы и области сохранятся порывы юго-западного ветра 15-20 м/с....