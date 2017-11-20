Да будет свет: вопрос уличного освещения в Конотопе решался на сессии более двух часов Конотопские депутаты единогласно (36 из 36) проголосовали за долгожданный проект решения «О внесении изменений в городской бюджет 2017 по перераспределению средств на уличное освещение».

Фактически, это означает, что деньги на электроэнергию уже есть. Так что начальник управления ЖКХ Вадим Фещенко прямо с заседания поехал заключать договор с «Сумыоблэнерго», пишет Голос Конотопа.

На обсуждение этого решения депутатам и мэру понадобилось почти 2 часа. На депутатские дебаты очень эмоционально реагировала публика в зале. Иногда поднимался такой шум, что мэр Артем Семенихин был вынужден переходить на крик и чуть не сорвал голос.

Напомним: уличные фонари на конотопских улицах погасли 23 ноября. За неделю градус общественного напряжения вырос на сколько, что мэр с людьми ночью ходили по домам депутатов и звали их на сессию, а под стенами городского совета активисты зажгли шины.

Сейчас сессия продолжается.