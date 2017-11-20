На Сумщине неизвестные жестоко расстреляли лебедей на озере В Великописаревском районе неизвестные жестоко убили трех лебедей.

Об этом сообщает ТСН.uа. По словам Валентины Сорокопут, после убийства, птиц отнесли в сарай школы, где полиция сказала сжечь их трупы.

Местные жители перепуганы, поскольку такое у них впервые. Всего на озере жило шесть птиц, однако троих просто отстреляли посреди белого дня.

«Сегодня убили лебедей, а завтра кто-то случайно попадет из людей или детей, потому что там рядом расположена родниковая вода, за которой ходят люди. Стоит беседка, и иногда отдыхают дети», – рассказала Валентина.

Инцидент произошел на выходных. Кто-то стоял в кустах и отстреливал птиц из ружья, возможно охотничьего.

«У одного лебедя лапки пробиты, а у другого на клюве ранения, всюду гильзы там лежали. Было всего шесть птиц, а осталось только трое», – в отчаянии добавила местная жительница.