«Зимние» субсидии в Сумской области получили почти 300 тысяч семей Уже полностью завершен процесс расчета «зимних» субсидии на Сумщине, размер которых люди увидят в платежках за ноябрь

По словам экспертов, за октябрь сумма субсидии будет незначительная, поскольку он не является полным отопительным месяцем. Однако уже в декабре денежная помощь будет начислена в полном объеме.

При расчете субсидии на отопительный сезон 2017-2018 годов принимали во внимание доходы за I и II квартал 2017 года. Субсидию автоматически рассчитали тем гражданам, которым в мае этого года помощь был переназначен на новый период - 2017-2018 гг.

В случае обращения с заявлением о назначении субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидия будет назначена семьям с начала такого сезона.