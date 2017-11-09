«Зимние» субсидии в Сумской области получили почти 300 тысяч семей

По словам экспертов, за октябрь сумма субсидии будет незначительная, поскольку он не является полным отопительным месяцем. Однако уже в декабре денежная помощь будет начислена в полном объеме.
При расчете субсидии на отопительный сезон 2017-2018 годов принимали во внимание доходы за I и II квартал 2017 года. Субсидию автоматически рассчитали тем гражданам, которым в мае этого года помощь был переназначен на новый период - 2017-2018 гг.
В случае обращения с заявлением о назначении субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидия будет назначена семьям с начала такого сезона.
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