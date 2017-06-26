Краснопольскую РГА возглавил новый руководитель

Президент Украины Петр Порошенко назначил вр.и.о. главы Краснопольской райгосадминистрации Сергея Хрупу.
«Назначить Хрупу Сергея Викторовича главой Краснопольской районной государственной администрации Сумской области с 1 декабря 2017 года со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством», - говорится в распоряжении Президента Украины Петра Порошенко №210 / 2017-рп от 29 ноября.
Ранее он занимал должность замглавы Краснопольской РГА, а фактически исполнял обязанности главы, так как предыдущий глава Юрий Яремчук был уволен еще в июне в связи с избранием главой Краснопольской ОТГ.
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