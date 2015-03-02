Кто выиграет телевизор этой зимой? В разгаре подписная кампания на 2018 год. Вот уже много лет каждые полгода реальные люди - наши читатели – выигрывают призы* от газеты «ДС-экспресс».

Мы от души благодарим всех, кто уже подписался на «ДС»-ку, и приглашаем новых подписчиков в нашу многотысячную семью. Ваша поддержка очень важна для нас, ваше доверие – лучшая награда за труд.

Подписная цена за газету при оформлении в отделении почты – 143,40 грн на 6 месяцев. Чуть дороже обойдется полугодовая подписка при оформлении через Приват24 - 180 грн. Но в этом случае не нужно никуда идти, подписаться можно прямо из дома.

«ДС» по-прежнему остается самой недорогой сумской областной газетой, в которой есть все, что нужно.

Подписной индекс – 08971.

Все читатели «ДС»-ки, оформившие подписку как минимум на полгода, смогут принять участие в призовой акции (а годовые подписчики дважды) и выиграть ценные призы: телевизор, электрочайник, тепловентилятор, утюг, термос.

Победителей определит жеребьевка.

Итак, чтобы принять участие в акции, необходимо:

1. Оформить подписку на «ДС-экспресс» как минимум на полгода (а лучше на год!) в любом почтовом отделении Сумской области или через систему Приват24.

2. Сделать копию своего подписного абонемента.

3. Отправить эту копию в редакцию до 10 января 2018 года почтой (40000, г. Сумы, ул. Петропавловская, 70, 3-й этаж, «Подписка 2018») или принести лично в пункт приема по тому же адресу.

Тел. для справок: (0542)22-50-96.

Участвуйте и выигрывайте!

Так происходило вручение призов в прошедшие розыгрыши:

в первом полугодии 2015 года;

во втором полугодии 2015 года;

в первом полугодии 2016 года;

во втором полугодии 2016 года;

в первом полугодии 2017 года;

во втором полугодии 2017 года.

*Под призом имеется ввиду покупка за 0,1 грн.