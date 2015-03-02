Кто выиграет телевизор этой зимой?

Мы от души благодарим всех, кто уже подписался на «ДС»-ку, и приглашаем новых подписчиков в нашу многотысячную семью. Ваша поддержка очень важна для нас, ваше доверие – лучшая награда за труд.
Подписная цена за газету при оформлении в отделении почты – 143,40 грн на 6 месяцев. Чуть дороже обойдется полугодовая подписка при оформлении через Приват24 - 180 грн. Но в этом случае не нужно никуда идти, подписаться можно прямо из дома.
«ДС» по-прежнему остается самой недорогой сумской областной газетой, в которой есть все, что нужно.
Подписной индекс – 08971.
Все читатели «ДС»-ки, оформившие подписку как минимум на полгода, смогут принять участие в призовой акции (а годовые подписчики дважды) и выиграть ценные призы: телевизор, электрочайник, тепловентилятор, утюг, термос.
Победителей определит жеребьевка.
Итак, чтобы принять участие в акции, необходимо:
1. Оформить подписку на «ДС-экспресс» как минимум на полгода (а лучше на год!) в любом почтовом отделении Сумской области или через систему Приват24.
2. Сделать копию своего подписного абонемента.
3. Отправить эту копию в редакцию до 10 января 2018 года почтой (40000, г. Сумы, ул. Петропавловская, 70, 3-й этаж, «Подписка 2018») или принести лично в пункт приема по тому же адресу.
Тел. для справок: (0542)22-50-96.
Участвуйте и выигрывайте!
Так происходило вручение призов в прошедшие розыгрыши:
во втором полугодии 2015 года;
во втором полугодии 2016 года;
во втором полугодии 2017 года.
*Под призом имеется ввиду покупка за 0,1 грн.
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