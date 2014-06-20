Куда звонить, если увидел в Сумах люк без крышки

Это не только проведение систематических обзоров колодцев водопроводных и канализационных сетей и оперативное их накрытие, но и знакомство с современными технологиями производства канализационного литья и железобетонных элементов.
В частности, сегодня специалистам сумского водоканала представители компании KASI презентовали новую антивандальную серию канализационных люков, в том числе с самонивелирующимся корпусом, которые существенно отличаются от традиционных морально и физически устаревших отечественных аналогов. Использование таких люков полностью лишило бы от проблемы похищения крышек, а отсутствие каких-либо механических воздействий на железобетонные элементы колодца существенно продлило бы срок их эксплуатации.
Известно, что составной частью смотрового колодца является крышка люка. Именно она защищает люк от захламления. Однако чугунные крышки массово похищают и сдают на металлолом. Отсутствие крышки на люке может принести много неприятностей, вплоть до трагических.
Коммунальщики обращаются к жителям с просьбой быть внимательными на дорогах и тротуарах. В случае выявления открытого колодца сообщать аварийно-диспетчерскую службу водоканала по телефонам: 700-168, 700-169, 0504078110, 0675482112.
Всего на балансе и обслуживании предприятия находится 533,255 км водопроводных и 335,200 км канализационных сетей. В их состав входят водопроводные и канализационные люки в количестве 5370 и 6550 единиц соответственно.
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