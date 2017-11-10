Том Сойер и Нестор Махно из Путивля заказывали китайские плееры Реальный получатель разбил заказ на маленькие части, чтобы избежать таможенного взноса.

В Киеве таможня задержала несколько сотен посылок из Китая. Адресованы они были Тому Сойеру, Джеку Воробью, Нестору Махно и другим интересным персонажам, пишет Судебно-юридическая газета.

Посылки шли экспресс-почтой. Таможенники установили, что документы на 201 посылку оформлены с внесением неправдивой информации относительно получателей, контактных номеров телефонов, а адреса доставки не существуют. Общая сумма товара составила 125 тыс. грн.

ГФС сообщила некоторые имена фейковых получателей: Борщ Украинский, Продавец Леха, Лешка Антошка, Бандит Карпенко и другие не менее удивительные персоны. Все они проживают в городе Путивль на несуществующих улицах в несуществующих домах.

По факту Киевской городской таможней ГФС составлен протокол по ч. 1 ст. 483 ТК (Перемещение или действия, направленные на перемещение товара через таможенную границу Украины со скрытием от таможенного контроля).