Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:17153

Том Сойер и Нестор Махно из Путивля заказывали китайские плееры

Реальный получатель разбил заказ на маленькие части, чтобы избежать таможенного взноса.

В Киеве таможня задержала несколько сотен посылок из Китая. Адресованы они были Тому Сойеру, Джеку Воробью, Нестору Махно и другим интересным персонажам, пишет Судебно-юридическая газета.

Посылки шли экспресс-почтой. Таможенники установили, что документы на 201 посылку оформлены с внесением неправдивой информации относительно получателей, контактных номеров телефонов, а адреса доставки не существуют. Общая сумма товара составила 125 тыс. грн.

ГФС сообщила некоторые имена фейковых получателей: Борщ Украинский, Продавец Леха, Лешка Антошка, Бандит Карпенко и другие не менее удивительные персоны. Все они проживают в городе Путивль на несуществующих улицах в несуществующих домах.

По факту Киевской городской таможней ГФС составлен протокол по ч. 1 ст. 483 ТК (Перемещение или действия, направленные на перемещение товара через таможенную границу Украины со скрытием от таможенного контроля).

Право Путивль Таможня

По тематике

Россиянин пытался вывезти с Украины награды времен войны
Вчера 12:01

Россиянин пытался вывезти с Украины награды времен войны

Сегодня ночью гражданин России пытался незаконно вывезти из Украины два ордена «Отечественная война» и «За мужество», 24 медали и знаки...

28.11.2017 13:20

Россиянин пытался вывезти из Украины старинные книги и монеты

На Сумщине у гражданина России таможенники изъяли раритетные книги и монеты конца XIX - начала ХХ века....

Сумские таможенники изъяли на границе коллекцию марок
24.11.2017 11:43

Сумские таможенники изъяли на границе коллекцию марок

Сумские таможенники предотвратили попытку вывоза коллекции марок ХХ века и боевые патроны....

Сумские таможенники изъяли серебряные 2 копейки XIX века
20.11.2017 14:40

Сумские таможенники изъяли серебряные 2 копейки XIX века

На Сумщине пресечена попытка незаконного вывоза 175-летней монеты....

10.11.2017 17:58

Таможенный эксперимент на Сумщине доказал свою эффективность

По словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, для областей крайне важно, чтобы таможенный эксперимент был продолжен в следующем году....

Новости

Кто выиграет телевизор этой зимой?
Вчера 17:06
Официально: 25 декабря теперь выходной
Сегодня 11:19
Студенты СумГУ – призеры международных фестивалей
Сегодня 11:01
Власти в Сумах снова заявили о нецелесообразности массовой закупки троллейбусов
Сегодня 10:40
В Сумах закрыли дело Свидлова о коррупционных правонарушениях
Сегодня 10:32
В Сумах наркоман угрожал покончить жизнь самоубийством
Сегодня 10:00
В Сумах будут судить виновника ДТП, в котором погиб 8-летний мальчик
Сегодня 09:56
В Сумах пациент-инвалид из Сумской ОГА избил врача-женщину?
Сегодня 09:25
На Сумщине дело на 700 тыс. грн направлено в суд
Сегодня 09:21
Тростянецкая ОТГ - победитель всеукраинского конкурса
Сегодня 08:46
Том Сойер и Нестор Махно из Путивля заказывали китайские плееры
Сегодня 08:17
«Зимние» субсидии в Сумской области получили почти 300 тысяч семей
Вчера 17:37
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.