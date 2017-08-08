На Сумщине дело на 700 тыс. грн направлено в суд На Сумщине будут судить руководителя предприятия, который обвиняется в умышленном уклонении от уплаты налогов, служебном подлоге и использовании заведомо поддельных документов.

Сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении организатора конвертационного центра. Преступник наладил схему с незаконного формирования налогового кредита, минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

В ходе досудебного расследования доказано, что руководитель предприятия подделывал первичные документы на поставку товара. Для уклонения от уплаты налогов, чиновник вносил в налоговую отчетность возглавляемого общества заведомо ложные сведения по результатам фиктивных бестоварных операций.

Вышеупомянутые противозаконные действия теневого дельца привели к неуплате налогов в размере более 700 тыс. гривен. Результаты предварительного расследования в уголовном производстве подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы.

Уголовное производство по подозрению руководителя предприятия в совершении преступлений по ч.1 ст.212, ч.4 ст.358 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины направлено в суд с обвинительным актом.

Справка: санкция ч.1 ст.212 УК Украины предусматривает штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

санкция ч.4 ст.358 предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет;

санкция ч.1 ст.366 предусматривает штраф до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.