Тростянецкая ОТГ - победитель всеукраинского конкурса

В этом году участниками конкурса являются более 100 органов местного самоуправления всех уровней, в их числе и Тростянецкий ОТГ. Кстати, Тростянецкий городской совет является не только постоянным участником этого конкурса, но и постоянным победителем!
Вот и в этом году имеем возможность гордиться тем, что в номинации «Практики развития регионов и громад, основанные на собственных стратегиях и ресурсах», которую выбрало большинство конкурсантов, Тростянецкая объединенная территориальная громада заняла первое место! 30 ноября в Киеве, в Министерстве регионального развития, торжественно отметили победителей. Диплом за занятое I-е место получил мэр Тростянецкой ОТГ Юрий Бова.
По словам организаторов, главная цель этого конкурса заключается в отборе и распространении лучших практик органов местного самоуправления по социально-экономическому развитию территорий. Победители конкурса получат возможность обменяться с коллегами опытом их реализации, распространить собственные наработки. Все это будет способствовать совершенствованию деятельности органов местного самоуправления, направленная на улучшение качества жизни жителей громад.
В Тростянецкой громаде создается коммунальное предприятие «Телерадиокомпания Тростянец»....
21 ноября в зале заседаний городского совета прошла первая сессия седьмого созыва Тростянецкой городского совета (объединенной городской территориальной громады)....
Жители четырех сел, приближенных к районному центру, во время общественных слушаний по вопросу обсуждения проектов решений по добровольному объединению территориальных...