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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Тростянецкая ОТГ - победитель всеукраинского конкурса

Подведены итоги шестого Всеукраинского конкурса «Лучшие практики местного самоуправления» в 2017 году, организатором которого является Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в партнерстве с Программой Совета Европы «Децентрализация и территориальная консолидация в Украине».

В этом году участниками конкурса являются более 100 органов местного самоуправления всех уровней, в их числе и Тростянецкий ОТГ. Кстати, Тростянецкий городской совет является не только постоянным участником этого конкурса, но и постоянным победителем!

Вот и в этом году имеем возможность гордиться тем, что в номинации «Практики развития регионов и громад, основанные на собственных стратегиях и ресурсах», которую выбрало большинство конкурсантов, Тростянецкая объединенная территориальная громада заняла первое место! 30 ноября в Киеве, в Министерстве регионального развития, торжественно отметили победителей. Диплом за занятое I-е место получил мэр Тростянецкой ОТГ Юрий Бова.

По словам организаторов, главная цель этого конкурса заключается в отборе и распространении лучших практик органов местного самоуправления по социально-экономическому развитию территорий. Победители конкурса получат возможность обменяться с коллегами опытом их реализации, распространить собственные наработки. Все это будет способствовать совершенствованию деятельности органов местного самоуправления, направленная на улучшение качества жизни жителей громад.

Общество Тростянецкая ОТГ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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