В Сумах наркоман угрожал покончить жизнь самоубийством Патрульные обнаружили большое количество вещества, похожего на наркотическое, у мужчины, который угрожал покончить жизнь самоубийством.

Экипаж патрульной полиции получил сообщение о помощи бригаде скорой на улице Харьковской. Патрульные за несколько минут прибыли в квартиру, о которой говорилось в сообщении.

В квартире находились медики, которые пытались успокоить 24-летнего мужчину, который, по словам врачей, несколько раз угрожал покончить жизнь самоубийством.

Сам же мужчина вел себя достаточно агрессивно и не реагировал на требования полицейских. Так как гражданин своими действиями мог нанести себе вред, инспекторы задержали его и применили специальное средство - наручники.

В дальнейшем, была обнаружена и вероятная причина такого поведения. На полу в комнате было рассыпано вещество растительного происхождения. В этой же комнате на столе стоял самодельное устройство для употребления указанного вещества, а рядом с ним сверток, полиэтиленовый пакет и стеклянная банка, наполненные веществом, похожим на каннабис.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам статьи 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.