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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:56224

В Сумах будут судить виновника ДТП, в котором погиб 8-летний мальчик

К уголовной ответственности привлечен мучжина, под колесами автомобиля которого погиб 8-летний мальчик.

Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении 52-летнему жителю Сумского района, под колесами транспортного средства которого погиб 8-летний мальчик.

Трагедия произошла 14 мая текущего года около 12 час. 15 мин. Указанный мужчина управлял автомобилем «MERCEDES BENZ C180», двигаясь по автодороге «Батурин – Конотоп - Сумы», в направлении г. Сумы. Проезжая по пгт Степановка Сумского района, водитель автомобиля допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который выехал на главную часть дороги со второстепенной. От полученных травм мальчик скончался в больнице через несколько дней.

«Согласно собранных в уголовном производстве доказательств и заключения судебной автотехнической экспертизы, ДТП произошло, поскольку водитель допустил нарушение требований Правил дорожного движения Украины, в частности пренебрег безопасностью дорожного движения, при обнаружении опасности для движения не принял своевременных и достаточных мер к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», - отметил прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Андрей Кушнир.

Действия водителя «MERCEDES BENZ C180» квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, квалифицирующим признаком которого является «смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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