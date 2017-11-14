Власти в Сумах снова заявили о нецелесообразности массовой закупки троллейбусов Сумам нецелесообразно закупать предусмотренное городской целевой программой количество троллейбусов, говорится в ответе начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сумского горсовета Сергея Яковенко.

Подобные ответы сумская мэрия начала отправлять участникам флешмоба в рамках инициативы #плюс45траліків2018, который состоялся в начале ноября. Тогда около сотни сумчан подписали письменное обращение или отправили свои обращение электронной почтой о необходимости выполнения принятой Сумским горсоветом целевой программы, которая предусматривала закупку 49 троллейбусов в течение трех лет: 18 троллейбусов в 2016 году, 21 троллейбуса в 2017 году и 10 троллейбусов в 2018 году. На данный момент в рамках выполнения программы закуплено только четыре троллейбуса в 2017 году, закупка троллейбусов в 2016 году не проводилась. Таким образом для ее полного выполнения в 2018 году необходимо закупить не менее 45 единиц электротранспорта, пишет transport.sumy.ua.

В качестве аргументации ненужности закупки предусмотренного программой количества троллейбусов в ответе в очередной раз названа нехватка водителей. При этом подчеркивается, что для решения вопроса в июне подготовлено письмо в адрес Департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации о возможности открытия дополнительных классов для обучения водителей на базе городских профтехучилищ, однако не уточняется, было ли отправлено подготовленное письмо и получен ли за прошедшие полгода на него ответ.

Примечательно, что во время флешмоба Сергей Яковенко заявил, что для транспортной нагрузки, которая существует в Сумах, существующего количества троллейбусов критически недостаточно, и необходимо 113 троллейбусов.

В отчете чиновника, который 29 ноября на очередной сессии Сумского горсовета депутаты приняли к сведению, говорится, что средний возраст пассажирских троллейбусов в городе составляет 17 лет при нормативном сроке эксплуатации 10 лет, а возраст 37 троллейбусов составляет от 15 до 30 лет, т.е. фактически превышает нормативный срок эксплуатации.

Таким образом, в случае полного выполнения программы и закупки 45 единиц электротранспорта в 2018 году почти вся техника пойдет на замену старых троллейбусов, срок нормативной эксплуатации которых завершился. В противном случае горожане по-прежнему вынуждены будут ездить в старых высокопольных троллейбусах, 28 из которых были произведены еще в СССР.