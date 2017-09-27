В Сумах закрыли дело Свидлова о коррупционных правонарушениях 29 ноября в Заречном районном суде было рассмотрено дело о коррупционных административных правонарушениях в отношении руководителя Кадетского корпуса Юрия Свидлова.

Судом были объединены в одно производство и рассмотрены административные материалы в отношении начальника лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» им. И. Харитоненко Юрия Свидлова, относительно которого были составлены административные протоколы по ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП (не уведомление в установленном законом порядке о наличии реального конфликта интересов, совершение действий в условиях реального конфликта интересов, направление представления о присвоении воинского звания «полковник» досрочно и в 2015-2016 годах и выдачу приказов о премировании подчиненных, в том числе своего пасынка).

Производство по делу в его отношении закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Исследовав протоколы и материалы дела об административных правонарушениях, суд пришел к следующим выводам:

определенный законом срок, в течение которого возможно привлечение лица к ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения начинается со дня обнаружения такого правонарушения, которым считается день получения впервые информации уполномоченным органом о совершении таких действий, и в соответствии со ст. 38 КУаАП составляет 3 месяца, но не может превышать двух лет со дня его совершения.

С 4 апреля 2017 года (с момента, когда осуществлялась проверка относительно г-на Свидлова) до 12 октября 2017 года (времени, когда материалы поступили в суд) прошло более 3 месяцев, а с момента подписания представление о присвоении воинского звания (20 октября 2015 года) - более 2 лет, поэтому на время направления протоколов в суд и рассмотрения дела истекли сроки, определенные ст. 38 КУоАП.

В составленных протоколах указано, что генерал-майор Свидлов является субъектом правонарушения, связанного с коррупцией согласно п. «Г» ч. 1 ст. 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции», то есть военным должностным лицом. В ч. 1 ст. 6 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» регламентировано, что военные должности - это штатные должности, подлежащие замещению военнослужащими и соответствующие им воинские звания предусматриваются в штатах (штатных расписаниях) воинских частей, кораблей, органов военного управления, учреждений, организаций, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений.

Согласно письму кадрового центра Вооруженных сил Украины № 321 / кц / 4112 от 13.11.17, предоставленного по запросу суда, Свидлов не занимает штатную должность в Вооруженных силах Украины.

Законодательством Украины не запрещено работать близким родственникам в учреждениях образования. Так, согласно письму Министерства образования и науки Украины №1 / 11-13074 от 07.10.2016 ограничения относительно совместной работы близких лиц не распространяется на руководителей учебных заведений.

Относительно уведомления о конфликте интересов, в материалах дела есть подтверждение, что начальник Кадетского корпуса 19 августа 2015 года обращался с письмом к Министру образования и науки с просьбой разъяснить изменения в Постановление КМУ № 566 от 5 августа 2015 года о порядке премирования, сообщая о конфликте интересов при начислении и выплате премий заместителю начальника по учебной работе, который является его пасынком, и получил письмо о том, что премирование, установление надбавок и доплат к должностным окладам, оказание материальной помощи, согласно вышеуказанной Постановления КМУ, осуществляется по решением органа высшего уровня - только в отношении руководителя.

После чего Свидлов подписывал документы о премировании, после их согласования с юридической службой, бухгалтерией и другими службами. Умысла на совершение коррупционных действий, личной пользы в действиях Свидлова по признаку родства не установлено.

Премирование является неотъемлемой составной частью денежного обеспечения всех работников-военнослужащих и носит обязательный характер в пределах выделенных ассигнований. При премировании подчиненных Свидлов не делал никому привилегий (Что подтверждено сравнительными таблицами премирования).

Премирование осуществлялось на основании положений, утвержденных общим собранием трудового коллектива для всех работников, и по размеру вознаграждения не были большими, чем для других офицеров равной должности и звания.

Присвоение воинского звания осуществлялось Министром обороны Украины на основании представления Министерства образования и науки Украины, подписывалось после рассмотрения этого вопроса на собрании трудового коллектива всего учебного заведения и проверялось кадровой комиссией. Аналогичное воинское звание было также присвоено другому заместителю начальника.

Согласно аттестации, подписанной Министерством образования и науки Украины, Свидлов характеризуется положительно, как честный и порядочный офицер, который много сделал в пользу учебного заведения.

21 ноября 2017 года трудовой коллектив, родители воспитанников и выпускников, офицеры лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» им. И. Харитоненко (всего 152 подписи) обратились в суд с ходатайством учесть высокие моральные и деловые качества гражданина Свидлова при вынесении решения по делу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.