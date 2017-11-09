Студенты СумГУ – призеры международных фестивалей

Участники от СумГУ выступали в номинациях «Эстрадный вокал», «Академический вокал» и «Современная хореография».
В итоге за сольные выступления первые места получили студенты учебно-научного института бизнес-технологий «УАБС» Владислав Рева и Анна Щербань. Второе место в этой же номинации заняла Мария Солодуха. Также с призовым вторым местом домой вернулся и хореографический коллектив «Созвездие» (руководитель Людмила Краминская). В составе коллектива выступали студенты УНИ БТ «УАБС»: Алина Зимогляд, Юлия Мельник, Ирина Бондарь, Лина Кайданюк, Юлия Гужва; студенты факультета иностранной филологии и социальных коммуникаций: Валерия Волощук, Светлана Мага, Татьяна Сыпченко, а также студентки факультета электроники и информационных технологий Марина Сухоставец и учебно-научного института финансов, экономики и менеджмента имени Олега Балацкого – Елизавета Чудеса.
25-26 ноября студенты СумГУ снова завоевывали призовые места. На этот раз на II Всеукраинском фестивале «Франковская юла» (г. Ивано-Франковск) вокальный ансамбль «Импровиз» (руководитель Ольга Бондаренко) занял I место в номинации «Эстрадный вокал». В составе ансамбля выступали Виктория Ковтун (факультет иностранной филологии и социальных коммуникаций), Полина Гречишкина (факультет электроники и информационных технологий), Ольга Опрыско и Сергей Шарапов. Полина Гречишкина завоевала I место также в номинации «Джазовый вокал-соло».
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