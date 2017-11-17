СумГУ осуществит научные разработки в области нацбезопасности и энергоэффективности по заказу МОН Украины Сумский государственный университет по итогам публичных закупок в системе публичных закупок «ProZorro» и в соответствии с приказом № 1462 от 10.11.2017 г. получил заказ от Министерства образования и науки Украины на разработку двух проектов в области национальной безопасности и энергоэффективности на общую сумму 2,27 млн гривен.

В частности, ученые кафедр прикладной математики и моделирования сложных систем и компьютерных наук (секция КСУ) будут работать над проектом «Разработка программно-расчетной системы планирования огневого поражения противника артиллерийскими подразделениями». Основными задачами работы является разработка математических моделей и программных алгоритмов для подсистем оптимального планирования огня; оценки эффективности выполнения отдельной огневой задачи; расчета расхода боеприпасов; определения положения целей в зоне, разрешеннной для стрельбы. Будут созданы соответствующее программное обеспечение и комплект технической документации. Практическая ценность предлагаемой системы заключается в существенном уменьшении затрат времени на принятие решения по огневому поражению противника (с нескольких часов до нескольких минут) и более рациональному использованию боеприпасов при повышении эффективности огня артиллерии и уменьшении их расходов. Это позволит автоматизировать процесс поддержки принятия решения командира на применение артиллерийских боевых расчетов Работы будут выполняться силами учених.

Кроме этого, ученые кафедры технической теплофизики совместно со специалистами кафедр электроники и компьютерной техники и компьютерных наук выполнят проект «Разработка энергосберегающего турбогенератора для утилизации энергии сжатых газов». Целью работы является разработка энергосберегающего турбогенератора для утилизации энергии избыточного давления газов и паров и выработки электроэнергии для собственных нужд газораспределительных станций и / или внешних сетей, а также на энергоузлах промышленных предприятий. В процессе работы предполагается: разработка конструкторской документации и изготовление опытного образца турбогенератора на базе вихревой расширительной турбомашины и экспериментального стенда для его испытаний. Основными преимуществами энергосберегающих турбогенераторов является возможность создания установок для электро- и теплоснабжения малой мощности, надежных в эксплуатации, с коротким сроком окупаемости.

Желаем успехов в выполнении научно-технических проектов и широком внедрении их результатов в реальный сектор экономики.