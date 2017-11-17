Профессор СумГУ стал академиком Профессора кафедры компьютерных наук (секция информационных технологий проектирования) факультета электроники и информационных технологий Сумского государственного университета Евгения Лаврова избрали Академиком Академии высшего образования Украины.

Благодаря профессору Евгению Лаврову в СумГУ была создана и введена специальность «Кибербезопасность». Он активно работает над развитием способностей студентов и высшего образования государства в целом. В прошлом году 7 научных работ, руководителем которых был Евгений Анатольевич, получили призовые места на Всеукраинских конкурсах студенческих научных работ, сообщает сайт вуза.