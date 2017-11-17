Профессор СумГУ стал академиком

Благодаря профессору Евгению Лаврову в СумГУ была создана и введена специальность «Кибербезопасность». Он активно работает над развитием способностей студентов и высшего образования государства в целом. В прошлом году 7 научных работ, руководителем которых был Евгений Анатольевич, получили призовые места на Всеукраинских конкурсах студенческих научных работ, сообщает сайт вуза.
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Заведующему кафедрой наноэлектроники факультета электроники и информационных технологий Сумского государственного университета Александру Погребняку вручена мантия и диплом «Почетный профессор Восточно-Казахстанского...
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Минобразования договорилось с СумГУ об исследованиях и разработках в области нацбезопасности и военных науках...