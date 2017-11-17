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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:35110

Профессор СумГУ стал академиком

Профессора кафедры компьютерных наук (секция информационных технологий проектирования) факультета электроники и информационных технологий Сумского государственного университета Евгения Лаврова избрали Академиком Академии высшего образования Украины.

Благодаря профессору Евгению Лаврову в СумГУ была создана и введена специальность «Кибербезопасность». Он активно работает над развитием способностей студентов и высшего образования государства в целом. В прошлом году 7 научных работ, руководителем которых был Евгений Анатольевич, получили призовые места на Всеукраинских конкурсах студенческих научных работ, сообщает сайт вуза.

Общество СумГУ

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Сегодня 14:00

СумГУ осуществит научные разработки в области нацбезопасности и энергоэффективности по заказу МОН Украины

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Ученый СумГУ получил звание «Почетный профессор» Казахстанского университета

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20.11.2017 15:32

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Минобразования договорилось с СумГУ об исследованиях и разработках в области нацбезопасности и военных науках...

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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