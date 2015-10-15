Официально: 25 декабря теперь выходной Закон о выходном дне 25 декабря опубликован в «Голосе України».

Официальная газета Верховной Рады «Голос України» опубликовала закон, который отменяет выходной день 2 мая и делает 25 декабря (Рождество Христово по григорианскому календарю) праздничным нерабочим днем.

Закон опубликован в пятницу и вступит в силу 2 декабря, передает Цензор.НЕТ.

В связи с этим в текущем году 25 декабря (понедельник) будет выходным.

Также День солидарности трудящихся заменяется Днем труда и вместо двух выходных (1 и 2 мая) будет только один (1 мая).