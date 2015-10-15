Официально: 25 декабря теперь выходной

Официальная газета Верховной Рады «Голос України» опубликовала закон, который отменяет выходной день 2 мая и делает 25 декабря (Рождество Христово по григорианскому календарю) праздничным нерабочим днем.
Закон опубликован в пятницу и вступит в силу 2 декабря, передает Цензор.НЕТ.
В связи с этим в текущем году 25 декабря (понедельник) будет выходным.
Также День солидарности трудящихся заменяется Днем труда и вместо двух выходных (1 и 2 мая) будет только один (1 мая).
Сегодня, 16 ноября, Верховная Рада Украины внесла изменения в Кодекс законов о труде Украины....
23 августа празднуют именины: Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роза, Роман, Савва....
Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 16.11.2016 рекомендовал график переноса рабочих дней в 2017 году с учетом установленных законом праздничных...
Кабинет министров Украины назвал праздничные и выходные дни в июне....
Кабмин разработал проект распоряжения «О переносе рабочих дней в 2016 году»...