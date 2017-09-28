В Сумах горячая вода порвала насос (видео)

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат сумского горсовета Дмитрий Латушенко.
«Прямо сейчас: ул. Сирко, 12 под большим давлением горячая вода разорвала насосы.
Полная жесть!
На месте работает «Теплоэнерго», - написал депутат.
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