Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21185

В Сумах поймали наркодилера с 56 дозами амфетамина (фото)

Оперативники полиции задержали жителя Сум по подозрению в хранении и реализации наркозависимым психотропного вещества амфетамин.

В ходе проведения ряда оперативных мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, связанных с распространением наркотиков, сотрудники уголовного розыска Сумского отдела полиции задержали 28-летнего жителя Сум. В ходе санкционированного обыска, который сотрудники полиции провели в доме гражданина, в морозильной камере холодильника они обнаружили и изъяли контейнер, в котором находились полиэтиленовые пакетики с психотропным веществом амфетамин. Общее количество найденного - 56 доз, весом около полграмма каждая. Кроме того, в квартире многоэтажки, где вместе с женой и маленьким ребенком проживал злоумышленник, работники полиции обнаружили и изъяли 20 граммов измельченного каннабиса, а также электронные весы, с помощью которых человек взвешивал наркотики, а потом раскладывал их по пакетах. Общая стоимость 50-ти граммов опасного психотропного вещества, которое правоохранители изъяли у ранее судимого за хулиганство мужчины, составляет около 17 000 гривен.

Правоохранители установили и круг лиц, которым злоумышленник реализовывал амфетамин.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал в качестве меры пресечения для задержанного, на период досудебного следствия, содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Амфетамин Наркотики

По тематике

В Сумах наркоман угрожал покончить жизнь самоубийством
Сегодня 10:00

В Сумах наркоман угрожал покончить жизнь самоубийством

Патрульные обнаружили большое количество вещества, похожего на наркотическое, у мужчины, который угрожал покончить жизнь самоубийством....

29.11.2017 17:14

Наркотики задержали на границе Сумщины

Пограничники изъяли препараты наркотического действия....

29.11.2017 14:11

Сумские копы поймали братьев-наркоманов

Патрульные обнаружили двух братьев с веществом, похожим на наркотическое....

28.11.2017 14:04

Сумские полицейские продолжают ловить наркоманов

С начала нынешнего года сотрудники полиции Сумской области раскрыли 1453 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков....

27.11.2017 16:35

До 10 лет лишения свободы грозит наркоторговцу из Белопольского района

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 32-летнего жителя Белопольского района, который обвиняется...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.