В Сумах поймали наркодилера с 56 дозами амфетамина (фото) Оперативники полиции задержали жителя Сум по подозрению в хранении и реализации наркозависимым психотропного вещества амфетамин.

В ходе проведения ряда оперативных мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, связанных с распространением наркотиков, сотрудники уголовного розыска Сумского отдела полиции задержали 28-летнего жителя Сум. В ходе санкционированного обыска, который сотрудники полиции провели в доме гражданина, в морозильной камере холодильника они обнаружили и изъяли контейнер, в котором находились полиэтиленовые пакетики с психотропным веществом амфетамин. Общее количество найденного - 56 доз, весом около полграмма каждая. Кроме того, в квартире многоэтажки, где вместе с женой и маленьким ребенком проживал злоумышленник, работники полиции обнаружили и изъяли 20 граммов измельченного каннабиса, а также электронные весы, с помощью которых человек взвешивал наркотики, а потом раскладывал их по пакетах. Общая стоимость 50-ти граммов опасного психотропного вещества, которое правоохранители изъяли у ранее судимого за хулиганство мужчины, составляет около 17 000 гривен.

Правоохранители установили и круг лиц, которым злоумышленник реализовывал амфетамин.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Суд избрал в качестве меры пресечения для задержанного, на период досудебного следствия, содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.