Конотопчанин зарабатывал, продавая фейковые товары в интернете

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось разыскать 27-летнего жителя Конотопского района, который в сети Интернет на одном из известных сайтов размещал объявления о продаже мобильных телефонов, бытовой техники и сдаче в аренду квартир по выгодным ценам.
«В ходе проведения санкционированного обыска у злоумышленника было найдено и изъято три мобильных телефона, SIM-карты и банковские карточки, с помощью которых он и проводил свои махинации, - комментирует и.о. начальника Конотопского отдела полиции Марина Панова. - В настоящее время наши сотрудники устанавливают круг потерпевших от рук подозреваемого, и устанавливают их личности».
Полиция вновь обращается к населению с призывом быть внимательными к выбору товара на интернет-сайтах, особенно если предлагается слишком привлекательная цена, и платить за свой заказ только при получении - таким образом, вы не только обезопасите себя от финансовых потерь, но и сможете проверить техническое состояние покупки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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