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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:51195

Конотопчанин зарабатывал, продавая фейковые товары в интернете

Житель Конотопщины зарабатывал на жизнь «продажей» несуществующей техники и сдачей в аренду виртуального жилья.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось разыскать 27-летнего жителя Конотопского района, который в сети Интернет на одном из известных сайтов размещал объявления о продаже мобильных телефонов, бытовой техники и сдаче в аренду квартир по выгодным ценам.

«В ходе проведения санкционированного обыска у злоумышленника было найдено и изъято три мобильных телефона, SIM-карты и банковские карточки, с помощью которых он и проводил свои махинации, - комментирует и.о. начальника Конотопского отдела полиции Марина Панова. - В настоящее время наши сотрудники устанавливают круг потерпевших от рук подозреваемого, и устанавливают их личности».

Полиция вновь обращается к населению с призывом быть внимательными к выбору товара на интернет-сайтах, особенно если предлагается слишком привлекательная цена, и платить за свой заказ только при получении - таким образом, вы не только обезопасите себя от финансовых потерь, но и сможете проверить техническое состояние покупки, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотопский район Мошенничество

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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