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«Час подарунків» від «CBS Холдинг»

Новий рік – час подарунків та здійснення бажань. Напередодні новорічних свят забудовник «CBS Холдинг» проводить спеціальну різдвяну акцію «Час подарунків».

Новий рік – час подарунків та здійснення бажань. Напередодні новорічних свят забудовник «CBS Холдинг» проводить спеціальну різдвяну акцію «Час подарунків». 

Придбай квартиру у ЖК «Зарічний» - гарантовано отримай персональний подарунок від забудовника та партнерів. Серед подарунків - знижка до 10% на квартиру! Кожен день – новий подарунок!

Все для новосілля знайдеш в торговельному центрі «Епіцентр».

У спеціальній пропозиції «Час подарунків»  покупці квартир можуть отримати:

• 10% та 5% знижки на придбання квартири.

• Сертифікат від торговельного центру «Епіцентр» на суму 1000 грн.

• Сертифікат від дизайн-студії «Solo» на знижку у розмірі 15% на дизайн-проект, плитку, сантехніку та 10% на шпалери та штори.

• Сертифікат від магазину «Appetit Sumy» на суму 1000 та 500 грн.

• Сертифікат на відвідування квест-кімнати «Key room».

• 380 літрів питної води від компанії «Вода Слобожанщини»

Купуй квартиру у ЖК «Зарічний» та отримай свій подарунок на Новий рік!

Спеціальна пропозиція «Час подарунків» діє в період з 27 листопада 2017 року по 31 січня 2018 року.

Ознайомитися з детальними умовами акції можна у відділі продажів компанії за адресою вул. Харківська, 6, за телефоном (0542)-70-90-70 та на сайті http://zarichnyi.sumy.ua/ua/ 

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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