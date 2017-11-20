«Час подарунків» від «CBS Холдинг» Новий рік – час подарунків та здійснення бажань. Напередодні новорічних свят забудовник «CBS Холдинг» проводить спеціальну різдвяну акцію «Час подарунків».

Новий рік – час подарунків та здійснення бажань. Напередодні новорічних свят забудовник «CBS Холдинг» проводить спеціальну різдвяну акцію «Час подарунків».

Придбай квартиру у ЖК «Зарічний» - гарантовано отримай персональний подарунок від забудовника та партнерів. Серед подарунків - знижка до 10% на квартиру! Кожен день – новий подарунок!

Все для новосілля знайдеш в торговельному центрі «Епіцентр».

У спеціальній пропозиції «Час подарунків» покупці квартир можуть отримати:

• 10% та 5% знижки на придбання квартири. • Сертифікат від торговельного центру «Епіцентр» на суму 1000 грн. • Сертифікат від дизайн-студії «Solo» на знижку у розмірі 15% на дизайн-проект, плитку, сантехніку та 10% на шпалери та штори. • Сертифікат від магазину «Appetit Sumy» на суму 1000 та 500 грн. • Сертифікат на відвідування квест-кімнати «Key room». • 380 літрів питної води від компанії «Вода Слобожанщини»

Купуй квартиру у ЖК «Зарічний» та отримай свій подарунок на Новий рік!

Спеціальна пропозиція «Час подарунків» діє в період з 27 листопада 2017 року по 31 січня 2018 року.

Ознайомитися з детальними умовами акції можна у відділі продажів компанії за адресою вул. Харківська, 6, за телефоном (0542)-70-90-70 та на сайті http://zarichnyi.sumy.ua/ua/

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