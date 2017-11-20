В Путивле пенсионерка заплатила телефонным мошенникам 11 тысяч В рамках открытого уголовного производства полиция разыскивает псевдополицейских, которые сыграли на материнских чувствах пожилой женщины и под предлогом «откупа» ее сына от криминала, выманили у потерпевшей все имеющиеся средства.

В Путивльское отделение полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 62-летняя жительница одного из сел района. Пожилая женщина рассказала полицейским, что под утро на ее мобильный позвонил, как ей показалось, ее сын и сообщил, что совершил ДТП, в результате которого пострадала маленькая девочка. Сын умолял мать оплатить родителям потерпевшей 400 долларов США, объясняя ей, что тогда потерпевшая сторона не будет иметь к нему претензий и в полиции не будет оснований открывать по ДТП уголовное производство. Для подтверждения своих слов воображаемый сын передал трубку «следователю», который подтвердил это требование.

Напуганная и растерянная женщина сразу согласилась оплатить все имеющиеся у нее средства. Она сняла 11000 гривен, которые находились у нее на кредитной карточке и перечислили их на продиктованные злоумышленниками телефонные номера, через банковский терминал. Все это время телефонные аферисты держали свою жертву на связи, пока она не перечислила все свои средства.

Понимание того, что она стала жертвой телефонных мошенников, пришло к женщине только вечером, когда она позвонила сыну и выяснила, что никакого ДТП он не совершал.

В полиции по заявлению потерпевшей уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого полицейские начали поиск злоумышленников.

Полиция в очередной раз напоминает гражданам, что телефонное требование по уплате денег для улаживания вопросов с полицейскими - известная мошенническая схема, когда аферисты пытаются повлиять на чувства родных и выманить у них деньги. Не верьте таким звонкам. Положите трубку и попробуйте позвонить своим родным и их близким людям, чтобы убедиться, где именно они находятся. Вы всегда можете позвонить в полицейский участок и поинтересоваться, находится ли там ваш родственник. Ни в коем случае не отдавайте свои деньги неизвестным людям, даже если они представляются правоохранителями. Помните - так действуют исключительно мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.