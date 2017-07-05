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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:32416

В Сумах срубили ивы в детском парке

Сегодня, 1 декабря в детском парке «Сказка» срубили ивы вокруг одного из озер.

Александр Василега

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-мэр Сум Геннадий Минаев.

«О срубленных ивах в детском парке «Сказка» и бродящем по Сумам караване дебильных верблюдов из «Кривой Хаты».

Зачем они убивают деревья в парке? Какой в этом смысл? Неужели им неизвестно такое понятие, как «ПЛАНОВОЕ обновление зеленых насаждений»? Плановое, Карл!!!» - прокомментировал он.

Как сообщил директор КП «Сумыкомунинвест» Олег Левченко, дейстивтельно были срублены пять аварийных ив, которые оказались повреждены еще после летнего урагана. Вместо них на следующей неделе планируется посадить 10 молодых ив.

Общество Вырубка деревьев Детский парк

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