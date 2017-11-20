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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:39171

Сумчанам напоминают правила электробезопасности во время непогоды

На сегодня синоптики прогнозируют осложнение погодных условий по территории региона – сильный дождь, туман и шквальный ветер до 20 м/с.

В таких условиях есть угроза падения деревьев и сооружений, повреждения электрооборудования и электросетей, что может вызвать аварийные обесточивания и создать угрозу для жизни и здоровья людей.

ПАО "Сумыоблэнерго" напоминает вам, как вести себя в случае обнаружения поврежденного электрооборудования:

- не прикасайтесь к оборванным проводам и не приближайтесь к ним ближе чем на 8 метров;
- не проводите самостоятельно любые восстановительные работы в нем;
- срочно сообщите о повреждении в колл-центр энергокомпании: 0 800 300 247 (круглосуточно и бесплатно) или 0542 659 659;
организуйте охрану места обрыва провода до приезда энергетиков.

Берегите себя и близких!

Общество ПАО «Сумыоблэнерго»

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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