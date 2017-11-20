Сумчанам напоминают правила электробезопасности во время непогоды

В таких условиях есть угроза падения деревьев и сооружений, повреждения электрооборудования и электросетей, что может вызвать аварийные обесточивания и создать угрозу для жизни и здоровья людей.
ПАО "Сумыоблэнерго" напоминает вам, как вести себя в случае обнаружения поврежденного электрооборудования:
- не прикасайтесь к оборванным проводам и не приближайтесь к ним ближе чем на 8 метров;
- не проводите самостоятельно любые восстановительные работы в нем;
- срочно сообщите о повреждении в колл-центр энергокомпании: 0 800 300 247 (круглосуточно и бесплатно) или 0542 659 659;
организуйте охрану места обрыва провода до приезда энергетиков.
Берегите себя и близких!
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