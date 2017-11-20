Сумчанам напоминают правила электробезопасности во время непогоды На сегодня синоптики прогнозируют осложнение погодных условий по территории региона – сильный дождь, туман и шквальный ветер до 20 м/с.

В таких условиях есть угроза падения деревьев и сооружений, повреждения электрооборудования и электросетей, что может вызвать аварийные обесточивания и создать угрозу для жизни и здоровья людей.

ПАО "Сумыоблэнерго" напоминает вам, как вести себя в случае обнаружения поврежденного электрооборудования:

- не прикасайтесь к оборванным проводам и не приближайтесь к ним ближе чем на 8 метров;

- не проводите самостоятельно любые восстановительные работы в нем;

- срочно сообщите о повреждении в колл-центр энергокомпании: 0 800 300 247 (круглосуточно и бесплатно) или 0542 659 659;

организуйте охрану места обрыва провода до приезда энергетиков.

Берегите себя и близких!