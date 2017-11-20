Пиротехники уничтожили боеприпас времен Второй мировой войны 30 ноября в 15:30 пиротехнической группой Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) уничтожено устаревший боеприпас.

Роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва 82-мм. минометную мину времен Второй мировой войны. Ее накануне нашел местный житель в лесу на расстоянии 4 км от жилых домов в пгт Краснополье.

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.