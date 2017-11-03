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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:19120

Налоговые поступления превысили 3 миллиарда гривен

По оперативной информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы за одиннадцать месяцев текущего года субъекты хозяйствования Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов перечислили в Сводный бюджет Украины 3,4 миллиарда гривен налогов, что на 670 миллионов превышает показатель бюджетных поступлений прошлого года (на 28, 2%).

В частности, в государственный бюджет поступило 1,2 миллиарда гривен. Наибольший удельный вес в общей сумме поступлений в государственный бюджет занимает налог на добавленную стоимость – 549 миллионов, налог на доходы физических лиц - 412 миллионов гривен, налог на прибыль – 108 миллионов, военный налог 117 миллионов гривен.

Местный бюджет получил 1,8 миллиарда гривен. По-сравнению с прошлым годом поступления выросли на 407 миллионов гривен. Наибольший удельный вес поступлений в местный бюджет приходится на следующие бюджетоформирующие налоги: налог на доходы физических лиц - 1,2 миллиарда гривен, плата за землю - 244 миллиона, единый налог - 221 миллион, акцизный налог – 72 миллиона гривен.

Общество Налоги

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