Налоговые поступления превысили 3 миллиарда гривен

В частности, в государственный бюджет поступило 1,2 миллиарда гривен. Наибольший удельный вес в общей сумме поступлений в государственный бюджет занимает налог на добавленную стоимость – 549 миллионов, налог на доходы физических лиц - 412 миллионов гривен, налог на прибыль – 108 миллионов, военный налог 117 миллионов гривен.
Местный бюджет получил 1,8 миллиарда гривен. По-сравнению с прошлым годом поступления выросли на 407 миллионов гривен. Наибольший удельный вес поступлений в местный бюджет приходится на следующие бюджетоформирующие налоги: налог на доходы физических лиц - 1,2 миллиарда гривен, плата за землю - 244 миллиона, единый налог - 221 миллион, акцизный налог – 72 миллиона гривен.
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