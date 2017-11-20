В двух коммунальных учреждениях Сум новые руководители С сегодняшнего дня распоряжением городского головы Александра Лысенко два коммунальных учреждения города получили новых руководителей.

Речь идет о Центре предоставления социальных, медицинских и психологических услуг участникам боевых действий, участникам антитеррористической операции и членам их семей и Центре реинтеграции бездомных.

Первый с 1 декабря возглавляет Александр Мордванюк, а второй - Андрей Гмыря.

Александр Мордванюк родился 12 июня 1978 года в с. Октябрьское Калиновского района Винницкой области. В 1999 году окончил Академию пограничных войск Украины им. Б. Хмельницкого. С 1999 по 2011 год служил в пограничных войсках Украины. Потом - военный пенсионер. В 2014 году был мобилизован, с 2015 по 2017 год - служил по контракту, участвовал в боевых действиях на Востоке Украины.

Андрей Гмыря родился 24 мая 1974 года в Харькове. Высшее образование получил в Харьковском государственном техническом университете сельского хозяйства. С 1998 по 1999 год служил в Вооруженных Силах Украины, с 2009 по 2009 год - в органах внутренних дел. Впоследствии был председателем правления правозащитной общественной организации «Наше право».

Предыдущие руководители этих учреждений уволились по собственному желанию.