Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57337

В двух коммунальных учреждениях Сум новые руководители

С сегодняшнего дня распоряжением городского головы Александра Лысенко два коммунальных учреждения города получили новых руководителей.

Речь идет о Центре предоставления социальных, медицинских и психологических услуг участникам боевых действий, участникам антитеррористической операции и членам их семей и Центре реинтеграции бездомных.

Первый с 1 декабря возглавляет Александр Мордванюк, а второй - Андрей Гмыря.

Александр Мордванюк родился 12 июня 1978 года в с. Октябрьское Калиновского района Винницкой области. В 1999 году окончил Академию пограничных войск Украины им. Б. Хмельницкого. С 1999 по 2011 год служил в пограничных войсках Украины. Потом - военный пенсионер. В 2014 году был мобилизован, с 2015 по 2017 год - служил по контракту, участвовал в боевых действиях на Востоке Украины.

Андрей Гмыря родился 24 мая 1974 года в Харькове. Высшее образование получил в Харьковском государственном техническом университете сельского хозяйства. С 1998 по 1999 год служил в Вооруженных Силах Украины, с 2009 по 2009 год - в органах внутренних дел. Впоследствии был председателем правления правозащитной общественной организации «Наше право».

Предыдущие руководители этих учреждений уволились по собственному желанию.

Общество
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.