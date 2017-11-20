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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах условно горела почта

1 декабря в г. Сумы на базе Сумской дирекции ГППС «Укрпочта» состоялись совместные учения спасателей и работников предприятия почтовой связи по вопросам гражданской защиты.

По тактическому замыслу, в помещении мастерской, которая находится в пристройке производственного цеха, произошел пожар. Диспетчер сообщил руководство предприятия, Службу спасения и персонал дирекции о чрезвычайной ситуации. Ответственные лица организовали эвакуацию всех работников в заранее определенное безопасное место. Между тем добровольная пожарная дружина продемонстрировала подачу воды от пожарного гидранта и ликвидацию возгорания. Им на помощь прибыл подраздел 3-й Государственной пожарно-спасательной части, который провел ликвидацию условного пожара. По замыслу учений, пострадала сотрудница предприятия. Пожарные спасли ее и передали сандружине, которая предоставила женщине необходимую помощь.

После завершения отработок формированиями гражданской защиты работники «Укрпочты» имели возможность потренироваться пользоваться огнетушителем. После этого бойцы пожарно-спасательного подразделения ознакомили присутствующих с пожарным автомобилем и его свойствами.

Такие учения дают возможность всем участникам отработать действия, необходимые при оперативном реагировании в случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации. Это позволит сохранить имущество и, что более важно, - жизнь и здоровье граждан.

Общество Спасатели Укрпочта

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