На Сумщине будут судить производителей нелегального алкоголя

Следователями налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении группы лиц, организовавшей незаконное производство алкогольных напитков и распространяли их в разных регионах Украины через сеть Интернет под видом известных брендов.
О подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных: ч.2 ст.28 и ч.1 ст.204 Уголовного кодекса Украины - транспортировке с целью сбыта, хранении с целью сбыта и сбыте незаконно изготовленных подакцизных товаров (алкогольных напитков), которые совершены по предварительному сговору группой лиц; а также ч.2 ст.28 и ч.2 ст.204 УК Украины - незаконном изготовлении подакцизных товаров (алкогольных напитков) путем открытия подпольного цеха с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, совершенное по предварительному сговору группой лиц, - сообщено 46-летнему жителю г. Ромны и 38-летнему жителю Киевской области, ранее дважды судимому по ч.3 ст.185 и по ч.1 ст. 204 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что указанные граждане, действуя совместно и умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения открыли подпольный цех в Киевской области с целью дальнейшего нелегального изготовления подакцизных товаров - алкогольных напитков, с использованием оборудования, обеспечивающего их массовое производство.
В помещении подпольного цеха с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое производство, теневые дельцы, действуя во исполнение совместного единого преступного умысла, по предварительному сговору, незаконно изготовляли алкогольные напитки путем смешивания спирта с водой в пропорции два литра спирта и три литра воды, а также с добавлением эссенций и других примесей. Незаконно изготовленные алкогольные напитки расфасовывались в ПЭТ бутылки, в стеклянную тару и в полиэтиленовые емкости, которые помещались в картонные коробки с различными брендами.
Для реализации незаконно изготовленных алкогольных напитков злоумышленники использовали сайт в сети Интернет. При этом, сбывали незаконно изготовленные алкогольные напитки заказчикам путем их отправки из почтовых отделений служб доставки.
По результатам проведенных обысков в производственных, складских помещениях и транспортно-логистических предприятиях изъято оборудование, которое обеспечивало массовое производство алкогольной продукции, стоимостью около 3 млн. грн, а также 82 тонны незаконно изготовленной подакцизной продукции, стоимостью более 25 млн. гривен.
Прокуратурой Сумской области утвержден обвинительный акт и уголовное производство направлено в суд.
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