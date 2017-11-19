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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5372

Завтрашний матч «СумДУ» в Одессе можно посмотреть онлайн (трансляция)

В субботу, 2 декабря, команда Сумского государственного университета в рамках третьего тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги сыграет в Одессе с местным футзальным клубом "МКВ".

Матч пройдет в спортивном комплексе "СКА" и начнется в 13:00. Судить игру будут Святослав Ключник из Николаева и Сергей Черноусов из Херсона. Третий арбитр - Евгений Гордиенко (Одесса), хронометрист  - Алексей Диденко (Одесса). Судейский наблюдатель - Андрей Лютый (Львов).

Напомним: после двух туров у наших футзалистов 0 очков и последнее место в группе, у одесситов 3 очка и второе место.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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