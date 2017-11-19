Завтрашний матч «СумДУ» в Одессе можно посмотреть онлайн (трансляция) В субботу, 2 декабря, команда Сумского государственного университета в рамках третьего тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги сыграет в Одессе с местным футзальным клубом "МКВ".

Матч пройдет в спортивном комплексе "СКА" и начнется в 13:00. Судить игру будут Святослав Ключник из Николаева и Сергей Черноусов из Херсона. Третий арбитр - Евгений Гордиенко (Одесса), хронометрист - Алексей Диденко (Одесса). Судейский наблюдатель - Андрей Лютый (Львов).

Напомним: после двух туров у наших футзалистов 0 очков и последнее место в группе, у одесситов 3 очка и второе место.