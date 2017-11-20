В Сумах задержали магазинного вора

«У нас в магазине только что чуть не похитили подарочный набор парфюма» - такое сообщение получили сумские патрульные. Происшествие случилось на Покровской площади.
Продавщица магазина рассказала, что их посетитель выхватил из рук ее коллеги подарочный набор парфюмов, с которым пытался убежать. В этот момент, не растерявшись, женщина схватила вора за куртку и начала звать на помощь. Гражданин выбросил товар и, вырвавшись от нее бросился наутек.
Женщина показала стражам порядка видеозапись события, поэтому по имеющимся приметам полицейские начали поиски неизвестного. Вскоре, на улице Алексея Береста, патрульные обнаружили гражданина, который отвечал ориентированию. Заявитель также узнала вора.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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