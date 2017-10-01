Юлия Джима снова третья 1 декабря в шведском Остерсунде прошла женская спринтерская гонка в рамках пенрвого этапа кубка мира по биатлону.

Отлично пробежала студентка СумГУ, киевлянка Юлия Джима, которая во второй личной гонке завоевала вторую «бронзу».

По качеству гонки Юля провела один из лучших стартов в карьере. Прорезавшийся в предыдущем сезоне лыжный ход сейчас, за два месяца до Олимпиады, сумела синхронизировать его со стрельбой, и готова выдавать результат в каждой гонке. Хотя нет предела совершенству, и Джиме тоже есть где отсекать лишние секунды – например, в скорострельности, где сегодня у нее 68-й показатель, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

Совсем близко, на расстоянии вытянутой руки Джимы, был еще один приятный бонус – выйти в гонке преследования в желтом бибе лидера Кубка мира. Помешала норвежка Сюннёве Сулемдаль, боровшаяся с украинкой за место на подиуме. Она начала серьезно проигрывать на последнем круге, но на заключительных метрах дистанции нашла уже которое по счету дыхание, и сумела прийти к финишу четвертой, выцарапав 0,2 секунды у итальянки Лизы Витоцци! Именно эти 0,2 секунды – цена желтого биба, который в воскресенье понесет на своих плечах норвежка. А у Юли дополнительный стимул на персьют – обеспечить себе желтый наряд в дорогу до Хохфильцена.

Ну а главной сенсацией спринта стала немка Дениз Херрманн! Проводящая всего второй сезон в биатлоне и имевшая до сих пор лишь два попадания в топ-20 гонки Кубка мира, немецкая ракета вихрем промчалась мимо соперниц и одержала дебютную победу! По чистому ходу немка целых 15 секунд привезла быстрейшей из соперниц – Кайсе Макаряйнен! Ну а всего один промах – яркое свидетельство того, как быстро можно научить стрелять экс-лыжницу. На финише Херрманн на те же 15 секунд обошла француженку Жюстин Бреза (тоже далеко не тихохода), которая с абсолютной стрельбой завоевала серебро. Многие ли болельщики в этой гонке удержались от соблазна вспомнить о Магдалене Нойнер?..

Но сегодня украинки были сильны не только своим лидером. Сразу пять наших девушек финишировали в зачетной зоне и обеспечили команде еще один отличный результатв Кубке наций. Вита и Валя Семеренко прошли спринт, словно под копирку. Допустив по одному промаху в стрельбе лежа и так же синхронно чисто отработав стойку, они и на финише оказались лишь в полусекунде друг от друга – в пользу Виты – заняв 21-е и 22-е места.

Вселила оптимзм в сердца болельщиков и Елена Пидгрушная, продемонстриовавшая довольно неплохую скорость. Пока не получется у капитана со стрельбой – в спринте осталось две незакрытых мишени. Но для выводов стоит дождаться хотя бы Хохфильцена, где гонки пройдут при естьественном освещении – тогда и будет понятно, нужны ли Лене ощутимые коррективы. Пока же 28-е место на финише. Анастасия Меркушина снова запомнилась молниеносной стрельбой (3-е время среди всех участниц), но пока и точность не идеальна, и на трассе Настя проигрывет больше подруг по команде. Все это в комплексе привело ее сегодня на 34-ю позицию.

Не отстала в показателе скорострельности от Меркушиной и последняя из стартовавших наших участниц – Ирина Варвинец. Однако Ира пока тяжелее всех наших сборниц входит в сезон. И если в индивидуальной гонке ей удалось недостаток скорости компенсировать абсолютной точностью, то сегодня не было ни того, ни другого – лишь 73-е место на финише с двумя кругами штрафа.

Украинские девушки в очередной раз задали импульс позитивных эмоций для своих болельщиков. Завтра подопечные Юрая Санитры постарются поддержать этот настрой в спринте у мужчин.

Спринт. Женщины

1. Дениз Херрман (0+1) 19:54,8

2. Жюстин Бреза (0+0) +15,2

3. Юлия Джима (0+0) +19,6

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21. Вита Семеренко (1+0) +1:09,8

22. Валя Семеренко (1+0) +1:10,3

28. Елена Пидгрушная (1+1) +1:16,6

34. Анастасия Меркушина (1+0) +1:22,7

73. Ирина Варвинец (1+1) +2:30,9