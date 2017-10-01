Юлия Джима снова третья

Отлично пробежала студентка СумГУ, киевлянка Юлия Джима, которая во второй личной гонке завоевала вторую «бронзу».
По качеству гонки Юля провела один из лучших стартов в карьере. Прорезавшийся в предыдущем сезоне лыжный ход сейчас, за два месяца до Олимпиады, сумела синхронизировать его со стрельбой, и готова выдавать результат в каждой гонке. Хотя нет предела совершенству, и Джиме тоже есть где отсекать лишние секунды – например, в скорострельности, где сегодня у нее 68-й показатель, пишет сайт Федерации биатлона Украины.
Совсем близко, на расстоянии вытянутой руки Джимы, был еще один приятный бонус – выйти в гонке преследования в желтом бибе лидера Кубка мира. Помешала норвежка Сюннёве Сулемдаль, боровшаяся с украинкой за место на подиуме. Она начала серьезно проигрывать на последнем круге, но на заключительных метрах дистанции нашла уже которое по счету дыхание, и сумела прийти к финишу четвертой, выцарапав 0,2 секунды у итальянки Лизы Витоцци! Именно эти 0,2 секунды – цена желтого биба, который в воскресенье понесет на своих плечах норвежка. А у Юли дополнительный стимул на персьют – обеспечить себе желтый наряд в дорогу до Хохфильцена.
Ну а главной сенсацией спринта стала немка Дениз Херрманн! Проводящая всего второй сезон в биатлоне и имевшая до сих пор лишь два попадания в топ-20 гонки Кубка мира, немецкая ракета вихрем промчалась мимо соперниц и одержала дебютную победу! По чистому ходу немка целых 15 секунд привезла быстрейшей из соперниц – Кайсе Макаряйнен! Ну а всего один промах – яркое свидетельство того, как быстро можно научить стрелять экс-лыжницу. На финише Херрманн на те же 15 секунд обошла француженку Жюстин Бреза (тоже далеко не тихохода), которая с абсолютной стрельбой завоевала серебро. Многие ли болельщики в этой гонке удержались от соблазна вспомнить о Магдалене Нойнер?..
Но сегодня украинки были сильны не только своим лидером. Сразу пять наших девушек финишировали в зачетной зоне и обеспечили команде еще один отличный результатв Кубке наций. Вита и Валя Семеренко прошли спринт, словно под копирку. Допустив по одному промаху в стрельбе лежа и так же синхронно чисто отработав стойку, они и на финише оказались лишь в полусекунде друг от друга – в пользу Виты – заняв 21-е и 22-е места.
Вселила оптимзм в сердца болельщиков и Елена Пидгрушная, продемонстриовавшая довольно неплохую скорость. Пока не получется у капитана со стрельбой – в спринте осталось две незакрытых мишени. Но для выводов стоит дождаться хотя бы Хохфильцена, где гонки пройдут при естьественном освещении – тогда и будет понятно, нужны ли Лене ощутимые коррективы. Пока же 28-е место на финише. Анастасия Меркушина снова запомнилась молниеносной стрельбой (3-е время среди всех участниц), но пока и точность не идеальна, и на трассе Настя проигрывет больше подруг по команде. Все это в комплексе привело ее сегодня на 34-ю позицию.
Не отстала в показателе скорострельности от Меркушиной и последняя из стартовавших наших участниц – Ирина Варвинец. Однако Ира пока тяжелее всех наших сборниц входит в сезон. И если в индивидуальной гонке ей удалось недостаток скорости компенсировать абсолютной точностью, то сегодня не было ни того, ни другого – лишь 73-е место на финише с двумя кругами штрафа.
Украинские девушки в очередной раз задали импульс позитивных эмоций для своих болельщиков. Завтра подопечные Юрая Санитры постарются поддержать этот настрой в спринте у мужчин.
Спринт. Женщины
1. Дениз Херрман (0+1) 19:54,8
2. Жюстин Бреза (0+0) +15,2
3. Юлия Джима (0+0) +19,6
...
21. Вита Семеренко (1+0) +1:09,8
22. Валя Семеренко (1+0) +1:10,3
28. Елена Пидгрушная (1+1) +1:16,6
34. Анастасия Меркушина (1+0) +1:22,7
73. Ирина Варвинец (1+1) +2:30,9
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