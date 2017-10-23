В 2013 году допинг-проба Виты Семеренко могла быть испорчена?

Причиной была боязнь перед женской сборной Украины, в которой видели реальную угрозу на играх в Сочи, сообщает сайт Федерации биатлона Украины со ссылкой на The New York Times.
Проба должна была быть испорчена во время Гонки чемпионов 2013 года, которая проходила в Москве. В отличие от гонок кубка мира, на этих шоу-соревнованиях можно было узнать номер пробы и фамилию биатлонистки.
Родченков отказался, так как повторная перепроверка пробы могла показать, что спортсменка не принимала допинг, а проба была намеренно испорчена: "Я не мог сделать такое с невинной спортсменкой. За свою карьеру, я много раз скрывал положительные допинг пробы, но никогда не делал наоборот".
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