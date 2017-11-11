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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30194

Сумские баскетболисты поделили очки с мариупольскими

2-3 декабря БК «СумДУ» принимал БК «Мариуполь».

Игры 4-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге прошли в спортзале УАБД.

В первой игре сумчане имели подавляющее преимущество, которое вылилось в крупную победу 79:45 (21-10, 16-14, 26-13, 17-8). В повторной игре победили гости 68:81 (16-16, 14-27, 18-17, 20-21).

После 4 туров на счету сумчан по 4 победы и поражения и четвертое место в группе 1. 8-9 декабря сумчане примут дома аутсайдеров «Черкасских мавп-2» (0-8).

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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