Сумские баскетболисты поделили очки с мариупольскими

Игры 4-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге прошли в спортзале УАБД.
В первой игре сумчане имели подавляющее преимущество, которое вылилось в крупную победу 79:45 (21-10, 16-14, 26-13, 17-8). В повторной игре победили гости 68:81 (16-16, 14-27, 18-17, 20-21).
После 4 туров на счету сумчан по 4 победы и поражения и четвертое место в группе 1. 8-9 декабря сумчане примут дома аутсайдеров «Черкасских мавп-2» (0-8).
2-3 декабря БК «СумГУ» ждет в гости БК «Мариуполь»....
15-16 ноября состоялись матчи 1/8 Кубка Украины по баскетболу с участием БК «СумДУ»....
15 и 16 ноября состоятся две игры четвертого раунда кубка Украины по баскетболу среди мужских команд....
Сегодня, 12 ноября, БК «СумДУ» принимал в повторном матче 3-го тура первенства Украины по баскетболу в высшей лиге «Золотой век»...
Сегодня, 11 ноября, в Сумах БК «СумДУ» принимал команду «Золотой век» из Кропивницкого....