Сумские футзалисты одержали первую победу в первой лиге 2 декабря МФК «СумДУ» играл в Одессе против местной команды «МКВ».

Игра 3-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге завершилась победой сумчан 3:4. В первом тайме сумчане забили три безответных мяча за две минуты – дважды Виталий Катеринин и Сергей Бабынин. Во втором хозяева сократили отставание, но Катеринин забил четвертый командный гол и свой третий. Под конец игры одесситы сократили отставание до минимума, но не более.

Это была первая победа сумских студентов в сезоне, да и вообще первые очки. После трех туров у них 3 очка и второе место в группе «Восток» первой лиги.