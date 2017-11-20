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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские футзалисты одержали первую победу в первой лиге

2 декабря МФК «СумДУ» играл в Одессе против местной команды «МКВ».

Игра 3-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге завершилась победой сумчан 3:4. В первом тайме сумчане забили три безответных мяча за две минуты – дважды Виталий Катеринин и Сергей Бабынин. Во втором хозяева сократили отставание, но Катеринин забил четвертый командный гол и свой третий. Под конец игры одесситы сократили отставание до минимума, но не более.

Это была первая победа сумских студентов в сезоне, да и вообще первые очки. После трех туров у них 3 очка и второе место в группе «Восток» первой лиги.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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