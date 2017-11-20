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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Полиция устанавливает личность погибшего в ДТП (фото)

В Роменском районе на участке автодороги Киев-Сумы-Юнаковка грузовой автомобиль совершил наезд на пешехода, в результате которого последний погиб. Полиция устанавливает личность погибшего и надеется на помощь граждан.

Происшествие произошло 1 декабря в 19:44 на участке автодороги Киев – Сумы - Юнаковка. Водитель грузового малогабаритного автомобиля «ГАЗ-3302СПГ» за пределами села Вовковцы совершил наезд на мужчину, который двигался по проезжей части.

От полученных телесных повреждений последний скончался на месте совершения ДТП. По данному факту следственным отделением Роменского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полиция устанавливает личность погибшего. На вид мужчине 20-30 лет, рост около 175 см, волосы длинные, каштанового оттенка. Погибший был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны и кроссовки.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам, которые узнали данное лицо, сообщить в ближайший к вам отдел полиции или в Роменский отдела полиции по телефонам (05448) 5-26-62; 5-25-49; 5-25-11; 5-17-65, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Роменский район Смертельное ДТП

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