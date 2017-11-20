Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:00241

Полицейские Шостки раскрыли кражу из автомобиля

Из припаркованного возле многоэтажки автомобиля неоднократно судимый 29-летний шосткинец похитил мобильный телефон и подарил своей любимой девушке.

Сообщение о похищении мобильного телефона поступило в полицию от 25-летнего жителя Шостки. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный злоумышленник залез в салон его автомобиля, который он оставил под домом и похитил оттуда мобильный телефон.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские вычислили вора. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель. Его разыскали и опросили.

«По словам подозреваемого, в ту ночь, возвращался от своей девушки, он присмотрел припаркованный возле одной из многоэтажек легковой автомобиль и решил разжиться чем-то ценным из его салона, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Найденный там мобильный телефон он подарил своей любимой, придумав историю о том, что купил «гаджет» в ломбарде».

Сейчас средство связи изъято и возвращено владельцу, а уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» уже направлено в суд. За содеянное подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

По тематике

Сегодня 17:45

Полиция Сумщины продолжает разоблачать имущественные преступления

В текущем году полицейские уже раскрыли 1899 краж чужого имущества, 20 из которых - за минувшие выходные....

В Сумах задержали магазинного вора
01.12.2017 18:03

В Сумах задержали магазинного вора

Патрульные полицейские задержали сумчанина, который пытался похитить товар из магазина....

В Шостке накрыли самогонный мини-цех
30.11.2017 16:24

В Шостке накрыли самогонный мини-цех

Более 400 литров браги, два самогонных аппарата и почти 30 литров самодельной водки нашли и изъяли участковые офицеры полиции при...

Полиция и аграрии предупредили кражу кукурузы
30.11.2017 10:21

Полиция и аграрии предупредили кражу кукурузы

Жительница Бурынского района пыталась украсть с чужого поля 366 кг кукурузных початков....

29.11.2017 17:56

В Шостке криминальное трио украло три бензопилы

Три бензопилы украли с территории частного предприятия трое молодых людей....

Новости

Кто выиграет телевизор этой зимой?
30.11.2017 17:06
Полиция Сумщины продолжает разоблачать имущественные преступления
Сегодня 17:45
Сумчане призывают привлечь к ответственности чиновников за бан петиций
Сегодня 17:17
Статистика удивила сумчан их средней зарплатой
Сегодня 17:00
В Сумах определили лучшего студента области
Сегодня 16:43
На Сумщине дали 6 лет за смертельное ДТП
Сегодня 16:26
В Сумах презентовали художественный проект «Военно-полевой арт»
Сегодня 16:20
Сумской бегун претендует на звание лучшего легкоатлета Украины в ноябре
Сегодня 16:00
Уроженца Конотопа «ушли» с поста главного онколога Минздрава РФ
Сегодня 16:00
Сумчанам автоматически пересчитали субсидию за ноябрь
Сегодня 15:40
В Сумах переименовали Федерацию футбола Сумщины
Сегодня 15:13
В Тростянце продолжают готовить биатлонную трассу
Сегодня 14:58
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.