Полицейские Шостки раскрыли кражу из автомобиля

Сообщение о похищении мобильного телефона поступило в полицию от 25-летнего жителя Шостки. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный злоумышленник залез в салон его автомобиля, который он оставил под домом и похитил оттуда мобильный телефон.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские вычислили вора. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель. Его разыскали и опросили.
«По словам подозреваемого, в ту ночь, возвращался от своей девушки, он присмотрел припаркованный возле одной из многоэтажек легковой автомобиль и решил разжиться чем-то ценным из его салона, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Найденный там мобильный телефон он подарил своей любимой, придумав историю о том, что купил «гаджет» в ломбарде».
Сейчас средство связи изъято и возвращено владельцу, а уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» уже направлено в суд. За содеянное подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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