Полицейские Шостки раскрыли кражу из автомобиля Из припаркованного возле многоэтажки автомобиля неоднократно судимый 29-летний шосткинец похитил мобильный телефон и подарил своей любимой девушке.

Сообщение о похищении мобильного телефона поступило в полицию от 25-летнего жителя Шостки. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный злоумышленник залез в салон его автомобиля, который он оставил под домом и похитил оттуда мобильный телефон.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, полицейские вычислили вора. Им оказался ранее неоднократно судимый 29-летний местный житель. Его разыскали и опросили.

«По словам подозреваемого, в ту ночь, возвращался от своей девушки, он присмотрел припаркованный возле одной из многоэтажек легковой автомобиль и решил разжиться чем-то ценным из его салона, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Найденный там мобильный телефон он подарил своей любимой, придумав историю о том, что купил «гаджет» в ломбарде».

Сейчас средство связи изъято и возвращено владельцу, а уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» уже направлено в суд. За содеянное подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.