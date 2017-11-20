Пограничников пытались подкупить рублями и долларами Очередные попытки дачи неправомерной выгоды пограничники Сумского отряда зафиксировали в пункте контроля «Хутор-Михайловский» и пункте пропуска «Екатериновка».

Во время проверки в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» поезда сообщением «Москва - Кишинев» один из пассажиров - 27-летняя гражданка Молдовы, с целью ускорения процедуры пограничного контроля, предложила пограничнику 800 российских рублей. Охранник границы отказался от неправомерной выгоды, а саму женщину пригласили в пограничное подразделение для составления соответствующих процессуальных документов, где во время проведения технического исследования паспортного документа иностранки, пограничники дополнительно выявили наличие в нем 8 поддельных отметок Госпогранслужбы Украины о пересечении государственной границы Украины.

Также сегодня ночью в международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Екатериновка» на выезд из Украины рейсовым автобусом, который следовал из Киева в Липецк, в качестве пассажира прибыл гражданин России. Во время осуществления пограничного контроля пограничники выяснили, что мужчина превысил срок предыдущего пребывания на территории Украины. С целью не привлечение к административной ответственности по ст. 203 КУоАП 64-летний россиянин предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 50 долларов США.

Пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений, а самих правонарушителей передали работникам полиции для принятия соответствующих правовых решений.