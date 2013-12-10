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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:41261

Сумским жэкам не хватает денег на вывоз листьев

По информации департамента инфраструктуры, предприятия, обслуживающие жилье, уже вывезли более 2 тыс. кубометров опавших листьев.

Об этом сегодня, 4 декабря, на аппаратном совещании в мэрии отчитался директор департамента Григорий Яременко.

Опавшие листья вывозятся предприятиями, которые обслуживают жилье, согласно графику, - доложил он. – На сегодняшний день было вывезено 2341 куб. м листьев. По предприятиям: «Комэнерго-Сумы» - 512 куб. м, «Сумытеплоэнергоцентраль» - 344 куб. м, «Сумыжилкомсервис» - 374 куб. м, «Сумытехнобудсервис» - 359 куб. м, «Форекс» - 156 куб. м, «Рембуд» - 28 куб. м, «Домком-Сумы» - 568 куб. м. Три последних уже закончили вывоз листьев согласно графиков. В общем, предприятия заканчивают эту работу.

- Вижу, что ситуация намного лучше, чем в прошлые годы, но все-таки есть какие-то замечания? – спросил первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- Ну, замечание только одно, что не хватает средств на вывоз листьев. Больше никаких проблем нет.

- Руслан Владимирович, - обратился заммэра к начальнику инспекции по благоустройству г-ну Голоперову. – Есть замечания?

- Если есть замечания, мы высказываем, - поднялся тот. – Сейчас готовим письмо на городского голову с предложениями. Если есть замечания, мы в телефонном режиме высказываем.

- Но есть?

- Требует периодического напоминания.

- Хорошо, на следующей неделе подведем итоги, - подытожил В.Войтенко.

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