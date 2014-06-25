В «Укртелекоме» объяснили, почему в Сумах не работают радиоточки На аппаратное совещание в мэрию сегодня, 4 декабря, пришел директор Сумского филиала ПАО «Укртелеком» Вячеслав Маринич, который рассказал об устранении повреждений сети проводного радио после июльского урагана.

- На сегодня в Сумах подключено 11366 радиоточек, это всего около 12% домохозяйств города покрыты услугой проводного радиовещания, - начал он. – В среднем мы получаем около 550 заявлений в месяц на устранение повреждений. Такое число связано с технологией использования данной сети, потому что последняя модернизация выполнялась в 1970 году и с тех пор используется в том виде, который есть. Ураган, который прошел в июле, увеличил поступление жалоб практически в 10 раз. За это время мы получили 5154 обращения от жителей города, из них 4800 отработали. Устранение повреждений усложняется тем, что практически все чердаки сейчас закрыты. Закрывают их не жэки, а сами жители. Ограничен доступ в подъезды. Бригада, которая приезжает, не может получить доступ и просто теряет время. Кроме того, проведение таких работ, как ремонт кровель, обрезка деревьев, также повреждает нашу сеть. Сеть каждый год уменьшается. В прошлом году в разрезе Украины больше 150 тысяч абонентов отказались от этой услуги. Она практически сейчас не модернизуется. Предложение компании относительно модернизации предоставленный в Национальный совет по телевидению и радиовещанию. Мы не имеем права модернизировать ее самостоятельно, потому что она используется в системе оповещения. А то оборудование, которое используется, оно очень энергоемкое, и практически на сегодня его аналогов уже нигде нет. Последняя страна, которая использовала проводное радиовещание, - это Россия, - сократила его в 2014 году. Сейчас мы единственная страна, которая не приняла политического решения относительно функционирования этой услуги. Со своей стороны мы делаем все, чтобы восстанавливать, но, я опять же скажу, есть некоторые сложности, хотя мы и увеличили число бригад. Если будет более или менее постоянная погода, потому что для нас не так страшен урагана, как налипание снега и обморозь.

Хотел мэрии Сум брать пример с Ромен, где уже получили лицензию и организовали коммунальную ФМ-станцию. Я понимаю людей пожилого возраста, но на сегодня эта услуга уже свое отжила и ее нужно менять на более новую.

- У нас есть ФМ-станции в городе, с которыми у нас есть договора, поэтому, я думаю, нам свое коммунальное радио не нужно, - ответил первый заммэра Сум Владимир Войтенко. – Хотя, понятно, что мы будем советоваться и принимать решения.

- Но из обращений сумчан пожилого возраста нам известно, что они хотят слышать именно местное радио.

- Это понятно.